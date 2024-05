Perché nel nuovo singolo di Fedez non si parlerà di Chiara Ferragni: interviene il rapper

Domani, venerdì 31 maggio, uscirà “Sexy Shop”, il nuovo singolo di Fedez insieme ad Emis Killa: riferimenti a Chiara Ferragni?

“L’amore non si fa nei sexy shop. Sei stata come un Jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato ko. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio”, recita una parte della nuova canzone.

In una intervista su La Stampa, Fedez ci tiene però a precisare che non ci sarebbero frecciatine a Chiara Ferragni:

Credo di aver scritto le barre più educate e precise che si potessero fare rispetto al rapporto fra me e Chiara. Nei suoi confronti voglio esprimere solo e unicamente rispetto, perché non ho nulla da dire ed è giusto così. Non ho certo intenzione di buttare m**da sulla madre dei miei figli. Certo, lo stesso non vale per chi le è stata attorno. Su di loro non ho pietà e non ne avrò in futuro.

Chiara Ferragni piange su TikTok: ecco per quale motivo

Chiara Ferragni è tornata attivamente sui social lanciando anche delle frecciatine a Fedez. Di recente, proprio su TikTok, ha condiviso un video mentre piange: ecco per quale motivo.

Condividendo un trend su TikTok dopo aver visto una serie di video con protagoniste delle coppie innamorate, ha scritto: “Ridotta così leggendo tutte le storie di questo trend”. Il video, naturalmente, è diventato virale in poche ore raggiungendo un milione di visualizzazioni in pochissimo tempo. Tra i commenti, moltissimi fanno il tifo per lei e la invogliano a non mollare dopo la rottura con Fedez. Nel frattempo, proprio Federico, continua a farsi beccare con delle modelle (prima una spagnola poi una francese) convalidando la sua voglia di non prendere seriamente la sua vita sentimentale (almeno non al momento). Ecco il VIDEO di Chiara: