Quando Soleil Sorge si trovava nella Casa del Grande Fratello Vip, ha cominciato a pensare ad un progetto esclusivo creato interamente da lei. Proprio per questo motivo è nato “State of Soleil”.

Soleil ha creato anche una pagina Instagram del suo nuovo progetto da mantenere “privata”.

Ed infatti, la stessa influencer, si occupa personalmente di approvare le numerosissime richieste (proprio per questo motivo Instagram ha “bloccato” la possibilità di approvare troppi follower insieme).

Di cosa tratta il nuovo progetto? Alcuni parlano di un brand di moda ma, dalle primissime condivisioni, si potrebbe trattare anche di un vero e proprio stile di vita, così come si legge nel primo post:

Il nome ‘State of Soleil’ è una mentalità, uno stile di vita, un concetto di marchio creato per portarti nel nostro stato d’animo e attraverso la vita con uno scopo. Abbiamo scelto questo nome per far risuonare l’essenza della nostra creatrice Soleil. Ethos, ispirazioni e anima. Benvenuto nel nostro stato mentale magico.