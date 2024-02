Nuovo malore per Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello: “Vomita in bagno”, come sta?

Ansia per Giuseppe Garibaldi, colpito nella giornata di oggi da un nuovo malore. A distanza di appena due settimane dalla sua uscita dalla Casa e dal trasporto in ambulanza in ospedale, il gieffino ha accusato nuovamente dei malesseri. Come sta adesso?

Nuovo malore per Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello

Qualche spettatore (e non solo), si era accorto dello stato di salute non brillante di Garibaldi. Il concorrente oggi ha accusato un nuovo malore in Casa. Ad accorgersene per prima sarebbe stata Grecia Colmenares che, mentre parlava in camera con Stefano, ha notato qualcosa che non andava:

Oddio ma in bagno c’è qualcuno che non sta bene, sta vomitando!

Stefano ha invece raggiunto il resto degli inquilini in giardino, mettendo al corrente Anita: “Giuseppe non sta bene”. Ad aver subito compreso lo stato del concorrente è stata Beatrice, che ha posto l’attenzione sul concorrente: “Ragazzi, sta nuovamente male Giuseppe”.

Secondo quanto trapelato dai social, Garibaldi sarebbe rimasto in Casa ma tenuto costantemente sotto osservazione medica, mentre sono in tanti a mostrare preoccupazione per il suo stato di salute. Molti spettatori, infatti, si stanno chiedendo se non fosse il caso di procedere con degli accertamenti più mirati ed approfonditi rispetto alle condizioni di salute del concorrente, anche alla luce del precedente malore accusato.

Come la mettiamo adesso che Bea aveva ragione quando Anita e Garibaldi la perculavano sullo stato di salute di Giuseppe e Giuseppe sta di nuovo male? Bea è attenta e sensibile e se n’era accorta

A proposito si sa come sta? #GrandeFratello pic.twitter.com/AXvM8Trdt2 — Casta diva (@casta_divina8) February 13, 2024

Fate uscì Garibaldi prima che stia davvero male, si vede che non sta bene, dimagrito,occhiaie e viso scavato…#GrandeFratello — giovanna fasano (@gi_ovy1968) February 13, 2024

ma Garibaldi sta male di nuovo?

si vedeva da giorni che non stava bene, vogliono fare dei controlli seri o questo deve crepare in quella casa!?

boh.#GrandeFratello — JeZuk 🐢 (@zukky46) February 13, 2024

C’è qualcuno che sta male in bagno. Garibaldi #grandefratello — Juliette 🏹 (@Giulia86427765) February 13, 2024