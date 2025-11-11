Nuovo malore al Grande Fratello: “Non vuole più continuare”

Nuovo malore per Giulia al Grande Fratello: “Vuole andare via”

Ieri pomeriggio, poche ore prima della messa in onda dell’ottava puntata del Grande Fratello, Giulia Soponariu ha avuto un malore improvviso. La concorrente si è accasciata a terra ed è stata subito soccorsa dai coinquilini della casa. L’episodio ha preoccupato non solo i telespettatori, ma anche Cristina Plevani, che su X ha scritto: “Ragazzi sono in taxi, mi potete aggiornare? Come sta Giulia?”. Dopo l’intervento del medico, la gieffina è stata visitata e, una volta rassicurata, è rientrata nella casa.

Tuttavia, poco dopo la puntata serale, la Soponariu ha avuto un nuovo episodio di malessere. Mentre alcune ragazze, tra cui Anita Mazzotta e Flaminia Romoli, stavano chiacchierando in giardino, Giulia si è sentita di nuovo male. È stata aiutata da Benedetta Stocchi, che l’ha accompagnata in confessionale per farla visitare.

In quei momenti concitati, Rasha Younes ha chiamato l’attenzione di Omer Elomari, chiedendogli di intervenire: “Accompagnatela subito in confessionale 2. Omer vai adesso da Giulia, sta male, vai da lei che non sta bene”. Poco dopo, Flaminia ha confidato alle compagne: “A me infatti aveva detto che non voleva restare, che voleva andare via”. Anita ha confermato: “Lo so, anche a me oggi dopo il malore ha detto che vuole andare via. Sì, mi ha proprio detto ‘voglio andare a casa’”. Dopo qualche minuto in confessionale, Giulia è tornata in salone insieme agli altri concorrenti.

La nomination di Flaminia per Giulia

La situazione ha poi trovato eco anche durante le nomination. Flaminia Romoli, riflettendo su quanto accaduto, ha deciso di votare proprio Giulia, motivando così la sua scelta: “Io voto Giulia semplicemente perché so che le sue mancanze qui sono tante. Non voglio più vederla stare male qui dentro”.

Le sue parole hanno però scatenato la reazione di Simona Ventura, che ha commentato duramente: “La voti perché le vuoi bene? Ma scusa, è incoerente e non è accettabile questo. Voti Giulia perché le vuoi bene?! A me sembra che Giulia sia una roccia e non si può sentire che la voti perché sta male. Le nomination servono perché tu vuoi mandare via uno, non perché qualcuno ha delle mancanze. I tuoi motivi non stanno proprio in piedi. Sei sincera? Ci mancherebbe anche che tu non lo fossi, ma questa nomination non ha senso”.

Flaminia ha cercato di spiegarsi meglio: “No, la voto perché l’ho vista stare male. Siccome so che ha tante mancanze e questa cosa le porta dei malesseri, la vedo anche spenta. Io ci passo molto tempo e so molte cose. Lei qui non sta più bene e la nomino per questo”.

Secondo quanto emerso dalle conversazioni nella casa, sembra che Giulia stessa abbia confidato alle amiche di non voler più continuare la sua esperienza al Grande Fratello.