Sanremo 2025 si preannuncia il Festival degli infortuni. Dopo la caduta di Francesca Michielin dalle scale del teatro Ariston nel bel mezzo delle prove, oggi è toccato a Kekko dei Modà. Ma cosa è successo e come sta il frontman della band in gara?

A darne notizia sono stati Selvaggia Lucarelli e Gabriele Parpiglia. La prima, attraverso le sue Instagram Stories ha fatto sapere:

Kekko si è comunque esibito nel corso delle prove. Ad aggiungere ulteriori dettagli è stato anche il giornalista Gabriele Parpiglia su X:

Rovinosa caduta per Kekko dei Modà, il tutto durante le prove. Forse una costola incrinata.

Dopo le visite di rito, Parpiglia ha aggiunto:

Kekko dei Modà, la situazione è delicata. Il cantante non riesce a stare né in piedi né seduto. Visite ancora in corso.