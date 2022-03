Tommaso Zorzi è pronto per una nuova avventura lavorativa. Dopo essere stato riconfermato per la seconda edizione di Drag Race Italia, per il vincitore del Grande Fratello Vip ci sono numerose sorprese all’orizzonte.

Tommaso Zorzi, ultime indiscrezioni sul nuovo progetto lavorativo

Nuovo format e nuova prova per Tommaso Zorzi, che a breve inizierà a girare le riprese di un talent alla ricerca del miglior sarto d’Italia. – si legge sulle chicche di gossip di Chi Magazine – Attenzione: il programma non sarà Project Runway, ma un format nuovo prodotto da Blu Yazmine di Ilaria Dallatana per Discovery. In giuria una sarta di un noto marchio, uno stilista e un esperto di moda.

Secondo Dagospia e Davide Maggio che hanno diffuso l’anticipazione già alcuni giorni fa, il format di Tommaso dovrebbe essere la versione italiana di The Great British Sewing Bee, uno show simile a quello di Bake Off ma incentrato interamente sul mondo della sartoria.

Sempre in base alle primissime anticipazioni, pare che sia stato fatto il nome della stilista Elisabetta Franchi in giuria, ma che lei, almeno attualmente, abbia declinato l’invito.

Curiosissima di vedere Tommy cimentarsi in questo nuovo format: voi che ne pensate?