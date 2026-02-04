Nuovo flirt per Can Yaman: ecco chi è lei, il gossip

Nuove voci sulla vita sentimentale di Can Yaman. L’attore turco, che nei prossimi mesi sarà tra gli ospiti più attesi del Festival di Sanremo 2026, è stato fotografato a Madrid durante una cena in compagnia dell’influencer spagnola Lorena Ramiro. Le immagini hanno immediatamente fatto il giro del web, alimentando l’ipotesi di un possibile nuovo flirt dopo la fine della relazione con Sara Bluma, con la quale in estate si era parlato anche di nozze.

Secondo quanto emerso, l’incontro sarebbe avvenuto in uno dei ristoranti più noti della capitale spagnola, il Salvaje, situato all’interno dell’hotel in cui Yaman soggiorna durante questo periodo. L’attore, infatti, avrebbe da poco lasciato l’Italia per trasferirsi temporaneamente a Madrid, dove è impegnato in nuovi progetti professionali.

A diffondere per primo la notizia è stato il giornalista spagnolo Javi Hoyos, che sui social ha raccontato della cena tra l’attore e la giovane influencer. Stando alla sua segnalazione, i due si trovavano seduti allo stesso tavolo in una zona ben visibile del locale. “Erano seduti a cena, visibili a tutti”, ha spiegato, precisando però che non sarebbero stati notati gesti affettuosi o atteggiamenti particolarmente intimi.

Il clamore mediatico che ne è seguito ha travolto soprattutto Lorena Ramiro, che si è ritrovata al centro di critiche, insulti e perfino minacce. A quel punto l’influencer, 22 anni, ha deciso di intervenire direttamente su TikTok per raccontare la sua versione dei fatti. “Ho ricevuto un sacco di insulti, critiche, minacce, che sembrano essere diventati normali. Non ho ucciso nessuno, non ho distrutto nessuna famiglia, non ho fatto nulla di male. Non c’è nulla per cui debba scusarmi”.

Nel suo sfogo, Ramiro ha ribadito con fermezza la propria libertà di scelta e il diritto di vivere serenamente la propria vita.