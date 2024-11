Nuovo concorrente Grande Fratello, eliminato e ospite Vip: spoiler 11a puntata del 4 novembre

Alfonso entra, Tommaso vola in Spagna, e una sorpresa emozionante per Shaila al Grande Fratello.

Mattino Cinque ha svelato stamattina anticipazioni esclusive sul Grande Fratello, in onda stasera su Canale 5 con la sua undicesima puntata. In primo piano, l’attesissimo ingresso di un nuovo concorrente, Alfonso D’Apice, ex fidanzato di Federica Petagna, e nuovi sviluppi per il concorrente Tommaso, pronto a volare in Spagna per una visita speciale al Gran Hermano.

Ingresso di Alfonso al Grande Fratello: il ritorno dell’ex di Federica

Stasera, la Casa del Grande Fratello accoglierà Alfonso D’Apice, ex fidanzato di Federica Petagna. La notizia ha subito scatenato curiosità e aspettative. Mediaset ha confermato che Alfonso farà il suo ingresso durante la diretta, portando una nuova dinamica nella Casa.

Il rapporto tra il Grande Fratello italiano e lo spagnolo Gran Hermano si rafforza ulteriormente con una mossa a sorpresa: Tommaso, attuale concorrente del GF, si recherà in Spagna per fare visita a Maica, una delle concorrenti più amate del Gran Hermano. Questa decisione arriva in un momento delicato per Tommaso, che sembrava iniziare una storia con Mariavittoria, ora in attesa del confronto. In arrivo anche un momento di tensione tra Mariavittoria e Shaila, in seguito alle recenti incomprensioni tra le due.

Uno degli spoiler più interessanti riguarda Shaila: durante la puntata odierna del Grande Fratello, la concorrente potrà finalmente incontrare suo padre Cosimo, in un momento emozionante e carico di aspettative. Questo incontro familiare è stato organizzato per regalare a Shaila una pausa dal gioco e una connessione con l’esterno, rinnovando il supporto dei fan che seguono ogni sua mossa.

Grande attesa per la conduzione di Diletta Leotta a La Talpa – Who is the mole, in onda da martedì 5 novembre. La conduttrice è pronta a stupire i telespettatori e coinvolgere i concorrenti della Casa in un gioco a sorpresa, creando un legame diretto tra il reality di Canale 5 e il Grande Fratello.

Ovviamente non mancherà l’esito del nuovo televoto che decreterà l’eliminato della puntata di oggi del Grande Fratello (qui i sondaggi).