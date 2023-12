Nuovi tronisti di Uomini e Donne: tre nomi bomba in arrivo alla corte di Maria De Filippi? In queste ore in rete sono uscite delle fantasiose indiscrezioni che vi vogliamo svelare.

Nuovi tronisti di Uomini e Donne: tre nomi bomba

Secondo MondoTv24, Riccardo Guarnieri dopo essere tornato single potrebbe sbarcare nel dating show di Maria nel ruolo di tronista posizionandosi al fianco della ex fidanzata Ida Platano:

Riccardo Guarnieri nuovo tronista? Sarebbe questa l’ultima trovata di Maria De Filippi per Uomini e Donne, che nell’ultimo periodo fatica a trovare tronisti e troniste interessanti. Se confermato sarebbe sicuramente un percorso molto interessante quello di Guarnieri sul trono del popolare dating show di Canale 5, che seguirebbe quello di Ida Platano che ha da poco iniziato la sua esperienza sulla poltrona rossa.

E se questa ipotesi potrebbe essere vera, ancor più fantasioso il settimanale Nuovo TV che parla di Tina Cipollari e Gianni Sperti nuovi tronisti per ringalluzzire le sorti un po’ ammaccate del dating show.

Voi ci credete? Io no.