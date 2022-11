Nella prossima puntata del 3 novembre del GF Vip sono previsti sei nuovi ingressi nella spiatissima Casa. Finora abbiamo snocciolato le varie indiscrezioni che si rincorrono da giorni e che fanno riferimento ai sei nomi pronti a varcare la porta rossa.

A fornire maggiori dettagli con retroscena croccantissimi sul conto dei sei nuovi concorrenti, è stata Samara Tramontana direttamente nell’ultimo appuntamento con Casa Pipol. Ecco cosa ha riferito:

Sono previsti sei ingressi al Grande Fratello Vip per giovedì. Vi svelerò qualche nome: iniziamo con Luca Onestini, del quale noi siamo stati i primi circa tre settimane fa ad anticipare la sua entrata. Lui l’anno scorso era in trattativa per entrare ma non non è entrato perchè nella Casa c’era la sua ex Soleil. Ma in qualche modo avrà a che fare con lei, perchè lei in questo momento sta conducendo il GF Party. Quindi immaginatevi se lei dovesse intervistare un suo parente…