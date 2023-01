Nella Casa del Grande Fratello Vip stanno per entrare (come ospiti speciali) due nomi bomba: Matteo Diamante e Jessica Selassiè. L’indiscrezione è arrivata attraverso la nuova puntata di Casa Pipol.

Nuovi ingressi al Grande Fratello Vip: Jessica Selassiè e Matteo Diamante nella Casa

Dal 4/5 febbraio sono previsti dei nuovi ingressi al Grande Fratello Vip. – ha svelato Parpiglia – Ma non saranno dei concorrenti ma degli ospiti. Ci sarà un possibile ritorno di Jessica Selassiè ed è stato chiesto a Matteo Diamante di entrare, lui è l’ex fidanzato di Nikita. Non è detto che Chiara Rabbi (ex fidanzata di Davide Donadei, ndr), lei sta aspettando anche la risposta per fare la tronista a Uomini e Donne, possa essere uno di questi ingressi.

Diamante parla della sua ex al GF Vip Party

Lei è così. Vive nel suo mondo di unicorni. Non finge. L’accento straniero ve lo spiego. In un periodo della vita ha lavorato con persone straniere. Dava fastidio anche a me verso la fine della nostra relazione. È un personaggio.