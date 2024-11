Nuovi ingressi al Grande Fratello: opinionista stronca Shaila e Lorenzo

A quasi due mesi dall’inizio dell’ultima edizione del Grande Fratello, gli ascolti sembrano deludere le aspettative. Con uno share che fatica a toccare il 20%, il programma è stato addirittura superato da La Talpa, dimostrando un calo di interesse da parte dei telespettatori. La dinamica principale della stagione ruota attorno al “quadrilatero” formato da Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Javier Martinez ed Helena Prestes, ma questa storyline non sembra riuscire a mantenere vivo l’interesse del pubblico.

Anna Pettinelli si scaglia contro Shaila e Lorenzo: “Che noia!”

Durante la puntata di Pomeriggio 5 di oggi, mercoledì 6 novembre, condotta da Myrta Merlino, Anna Pettinelli ha espresso apertamente il suo disappunto per le dinamiche attuali della Casa. Insieme ad altri opinionisti come Alessandro Cecchi Paone, Pettinelli non ha esitato a criticare l’ormai monotona attenzione sui quattro protagonisti principali, definendo il loro rapporto “noioso” e “ripetitivo”.

In un intervento deciso, ha dichiarato:

Mi annoiano da morire, sempre le stesse cose, è finita questa storia. Javier è bellissimo, e ciao, ma basta. Che pizza. Anche Shaila e Lorenzo li trovo noiosi, l’hai visti una volta, l’hai visti tutte le volte. Ci vuole nuova linfa dentro la Casa. Adesso ci sono nuovi ingressi che movimenteranno la Casa e sposteranno l’attenzione su altro. Di questi quattro non ne posso più.

La speranza di Anna nei nuovi ingressi del Grande Fratello

Nonostante le critiche, Anna Pettinelli ha espresso fiducia nei nuovi ingressi, in particolare i volti provenienti da Temptation Island come Federica Petagna e Alfonso D’Apice, in arrivo il prossimo lunedì. Il pubblico, tuttavia, rimane scettico, temendo la nascita di un nuovo “fenomeno Perletti”, con il rischio di un fanatismo esagerato che potrebbe monopolizzare ancora una volta la scena, come accaduto nella scorsa edizione con Mirko Brunetti e Perla Vatiero.

Per ora, il Grande Fratello sembra lontano dal risollevare gli ascolti. Riusciranno i nuovi ingressi a portare una ventata di freschezza o questa edizione è destinata a rimanere nell’ombra?