Nuovi ingressi GF Vip – Dagospia alcune ore fa aveva anticipato l’arrivo di quattro nuovi concorrenti nella Casa il prossimo lunedì sera. Blogo “rifà” il punto della situazione e fa sparire dai “radar” Ferdinando Giordano.

Dagospia oltre a Ferdinando aveva aggiunto anche: Valeria Marini, Giacomo Urtis e Biagio D’Anelli. Questi ultimi tre nomi risultano anche a TVBlog che parla di due concorrenti facendo delle precisazioni:

Lunedì prossimo varcheranno la porta rossa di Cinecittà Valeria Marini, Giacomo Urtis e Biagio D’Anelli, ma stando a quanto ci risulta non ci sarà nessuna traccia di tale Ferdinando Giordano.

I nomi da noi citati sono dunque tre e non due, come mai allora abbiamo detto che ci sarà l’ingresso di due concorrenti? Semplicemente perchè Valeria Marini e Giacomo Urtis varranno ai fini del gioco come unico concorrente.