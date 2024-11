Nuovi giudici serale Amici 24: ecco i tre nomi bomba che vorrebbe Maria De Filippi

Il serale di Amici 24, talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, è uno degli eventi più attesi del 2025, ma la data ufficiale di inizio non è stata ancora confermata. Tuttavia, seguendo il modello delle precedenti edizioni, è probabile che il serale inizi a fine marzo, il sabato sera alle 21:20, dopo la conclusione della fase pomeridiana. La trasmissione continuerà settimanalmente fino alla proclamazione del vincitore.

Serale Amici 24, ecco i potenziali nuovi giudici

Secondo anticipazioni dall’account X “La TV!”, Ilary Blasi, Eleonora Abbagnato e Christian De Sica potrebbero prendere il posto degli attuali giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Il cambio promette di portare una ventata di novità, con personalità note del mondo della televisione e della danza che arricchirebbero ulteriormente il serale.

Professori e maestri di ballo

Per la fase serale di Amici 24 nel 2025, i professori di canto saranno Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, mentre i maestri di ballo erano Emanuel Lo, Deborah Lettieri e Alessandra Celentano.

Concorrenti e divisione in squadre

A oggi, non sono stati ancora resi noti i nomi dei concorrenti che accederanno alla fase serale di Amici 24. L’ultima puntata della fase pomeridiana sarà registrata a marzo 2025, e solo in seguito saranno annunciati gli allievi e le relative squadre.

Durata e numero di puntate

Il numero esatto di puntate del serale di Amici 24 non è ancora stato confermato, ma se seguirà la struttura delle passate stagioni, potrebbero essere 9 episodi in totale.

Dove vedere il serale di Amici in streaming

Per chi non riesce a seguire la diretta, le puntate saranno disponibili gratuitamente su Mediaset Infinity e WittyTV. Su entrambe le piattaforme è possibile accedere anche agli altri programmi condotti da Maria De Filippi, come C’è posta per te e Uomini e Donne.

Il pubblico è pronto per seguire l’evoluzione del talent, che si preannuncia ricco di sorprese. Non resta che attendere l’annuncio ufficiale per scoprire se i nuovi giudici e le novità in arrivo renderanno questa edizione ancora più entusiasmante.