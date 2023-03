Al termine del Grande Fratello Vip si riapriranno i battenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi con Enrico Papi e Vladimir Luxuria in studio e Alvin in diretta dall’Honduras per le puntata in prima serata.

Nuovi concorrenti Isola dei Famosi, parla un prossimo naufrago

Alessandro Cecchi Paone parteciperà all’Isola insieme al fidanzato Simone Antolini. Il conduttore, intervistata a La Zanzara, ha parlato del messaggio che vuole lanciare durante la sua esperienza in Honduras:

La scuola radicale ci insegna che se le cose non le fai, la gente non ti crede. Andiamo per dare un messaggio di normalità. Io ho 61 anni, lui 26. Tutti i miei studenti maschi etero sono deliziati dall’idea di avere una milf. Il nostro è un discorso all’inverso. All’Isola festeggeremo un anno insieme.

Poi Cecchi Paone ha aggiunto cosa apprezza del fidanzato:

Di Simone mi piace il cu*o, è la verità. Il lato b dei maschi, perché sono sportivi e hanno una tenuta muscolare più prolungata, dà più soddisfazione per chi ama quell’aspetto. Matrimonio? Non ne stiamo parlando, mi sono già sposato una volta con una donna, con cui sono stato per 10 anni. Faremo un appello alla Meloni: Giorgia, sposaci.

Il cast ufficiale della nuova edizione

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini Cristina Scuccia Pamela Camassa Marco Mazzoli Paolo Noise Gianmarco Onestini Helena Prestes Fiore Argento Elga e Serena Enardu Cristopher Leoni Claudia Motta Gian Maria Sainato Marco Predolin Nathaly Caldonazzo Giulia Sara Salemi