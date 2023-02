Nuovi concorrenti Isola dei Famosi: ex del Grande Fratello Vip e una discussa coppia gay

Tutto pronto (o quasi) per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023 in partenza dal prossimo 10 aprile sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Secondo Dagospia rivedremo tre ex del Grande Fratello Vip ed una coppia gay.

Nuovi concorrenti Isola dei Famosi: ex del GF Vip e una coppia gay

Come vi avevamo già anticipato, anche Dagospia conferma la presenza di Luca Di Carlo, avvocato di Cicciolina. Sempre il sito diretto da Roberto D’Agostino tira in ballo anche Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini.

Proprio Cecchi Paone ha già partecipato sia all’Isola dei Famosi che al Grande Fratello Vip.

Ed è proprio dalla Casa più spiata d’Italia che potrebbero sbarcare in Honduras altri tre ex gieffini: Nathaly Caldonazzo, Corinne Clery e Marco Predolin.

Cosa ne pensate?

Lista di possibili naufraghi

Gian Maria Sainato (influencer) Marco Mazzoli e Paolo Noise (Zoo di 105) Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri (Uomini e Donne) Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi Samantha De Grenet e il figlio Brando Luigi Mastrangelo e il figlio Samuele Dayane Mello e Alessia Macari Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina) Veronica Cozzani (mamma di Belen Rodriguez) Rosalinda Cannavò Gegia e Mehmet Giovanbattista Ferrara (figlio dell’ex calciatore Ciro Ferrara) Victoria Cabello Can Yaman Alessandro Cecchi Paone il fidanzato Simone Antolini Nathaly Caldonazzo Corinne Clery Marco Predolin