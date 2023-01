Si tracciano lentamente i contorni della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023 che partirà subito dopo la chiusura del Grande Fratello Vip. In queste settimane, sono uscite altre indiscrezioni riguardanti il cast di concorrenti che sbarcheranno in Honduras.

Secondo BlogTivuItaliana potrebbe arrivare in Honduras anche l’influencer Gian Maria Sainato, ex rivale di Tommaso Zorzi (hanno partecipato insieme a Riccanza):

Uno spifferone ci avrebbe raccontato che ci sarebbe l’intenzione di proporlo nel reality show di Ilary Blasi per via di varie vicissitudini personali ma anche per la miracolosa remise-en-forme che il giovane pubblicizza da tempo sui suoi profili social.