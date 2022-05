L’Isola dei Famosi 2022 si allunga e dunque sono in arrivo tre nuovi concorrenti pronti a sbarcare nella puntata di oggi, venerdì 6 maggio. Chi sono? Intanto diciamo subito che si tratta di tre naufraghe i cui nomi erano già trapelati nei giorni scorsi.

Nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2022: ecco chi sono

Sono già sbarcate in Honduras e si preparano adesso ad unirsi agli attuali concorrenti dell’Isola dei Famosi Fabrizia Santarelli, Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis. I loro nomi già emersi nelle passate settimane attendevano di conoscere solo la data di ingresso, che secondo TvBlog.it sarà quella odierna.

Fabrizia Santarelli, meglio nota come la “bona sorte” di Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis. Modella 28enne, arriva dalla Puglia e nel 2011 ha partecipato al concorso di bellezza Miss Italia. Laureata in Giurisprudenza all’Università di Bari con il massimo dei voti.

Mercedesz Henger non ha bisogno di grandi presentazioni. E’ la figlia di Eva Henger, 29 anni, modella, attrice e influencer. Spesso al centro del gossip, l’abbiamo vista non di rado nei salotti di Barbara d’Urso. Ha già partecipato all’Isola dei Famosi e di recente è stata travolta da un dramma familiare in seguito all’incidente stradale in cui sono stati coinvolti la madre e il marito Massimiliano Caroletti.

Maria Laura De Vitis, “creatura d’Ursiana”, ha vinto l’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show condotto proprio da Barbara d’Urso. E’ diventata nota per la sua passata storia con il giornalista Paolo Brosio. Ha 23 anni, è di Reggio Emilia, fa la modella e nel 2019 ha vinto la fascia di Miss Universo Emilia Romagna, che le ha permesso di partecipare a Miss Mondo.