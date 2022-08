Proseguono i preparativi per la settima edizione del Grande Fratello Vip in partenza dal prossimo 19 settembre. E mentre Canale 5 sta mandando in rotazione il promo con la sosia di Lady Gaga (e non solo) proponendoci una delle pubblicità più cheap della storia, arrivano croccanti indiscrezioni sui nuovi concorrenti.

Nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip: confermati altri tre nomi

I colleghi di Biccy, confermano tre nomi che giravano da un po’ di settimane. Stiamo parlando di Gegia, Wilma Goich e Charlie Gnocchi. Proprio la prima concorrente, ha già vinto un reality show che io e mio fratello (probabilmente gli unici che l’hanno visto) abbiamo letteralmente adorato: Ritorno al presente condotto su Rai1 da Carlo Conti e chiuso in anticipo per bassi ascolti.

Personalmente tutti e tre i nomi m’interessano meno di zero ma ho delle vibes trash per Gegia: vedremo! Adoro cambiare idea e non vedo l’ora che i loro personaggi mi facciano innamorare di loro.

Concorrenti GF Vip, tutti i nomi

La prossima edizione del GF Vip 7 si preannuncia molto interessante sotto vari profili. Se lo scorso anno Alfonso Signorini aveva puntato sulla storia di disabilità raccontando la vita di Manuel Bortuzzo, quest’anno affronterà un nuovo delicato tema grazie alla presenza di Giovanni Ciacci, che un anno fa ha scoperto di essere sieropositivo.

Non è da escludere che si possa parlare anche di un’altra tematica lasciando trapelare l’ipotesi di un concorrente transgender.

Chi potrebbe entrare in Casa? Da qui sono prontamente scattate alcune ipotesi più o meno fattibili e la prima potenziale concorrente a venire in mente è Elenoire Ferruzzi.

Nella Casa più famosa d’Italia potrebbe entrare anche un/a cuoco/a oppure esperto/a di food.

Tra gli altri possibili concorrenti spazio anche per Pamela Prati, Antonino Spinalbese, Ginevra Lamborghini, Chadia Rodriguez, George Ciupilan e Antonella Fiordelisi.

Tra gli altri possibili nomi emersi sono saltati fuori anche quelli di Gegia, Wilma Goich, Charlie Gnocchi e Brenda Asnicar.