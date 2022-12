Nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip. Dopo l’ingresso di Riccardo Fogli, Milena Miconi, Nicole Murgia, Andrea Maestrelli, Davide Donadei e Dana Saber (fan di Putin), sta per arrivare un vero nome bomba.

L’arrivo di un concorrente bomba oltreoceano era già stato anticipato da Alfonso Signorini qualche settimana fa ospite di Casa Chi:

Chi mi piacerebbe dentro il GF Vip come regalo di Natale? Ci saranno tante sorprese assolutamente inaspettate. Ci saranno nuovi ingressi di concorrenti proprio durante le puntate pre e post natalizie e saranno anche parecchi.

E poi ci saranno tante sorprese, due strepitose che mi sono proprio coccolato giorno per giorno e divertiranno molto i nostri amici a casa ed una arriva dall’altra parte dell’oceano ed in questo momento è ancora lì. Ci sono delle new entry molto interessanti.