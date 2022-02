Nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip? “Un Big a sorpresa”: ecco quando

Nuovi concorrenti nella Casa del Grande Fratello Vip? A parte Alex Belli non entrerà più nessuno (o quasi). Ed infatti potrebbe esserci una sorpresa molto speciale così come svelano i giornalisti di Casa Chi.

Sul web escono nomi come i funghi e ci sono ancora pronostici ma nella Casa del GF Vip non entrerà più nessuno se non un ospite, un big a sorpresa durante la semifinale o finale.

Alex Belli torna nella Casa per due settimane ed in totale mancano otto puntate alla finale. Quello del man sarà quindi l’ultimo ingresso del Grande Fratello Vip più un ospite a sorpresa.

Con Alex ne vedremo delle belle e ogni cosa sarà – finalmente – chiarita.

L’ingresso speciale potrebbe essere quello di Barbara d’Urso? Il buon Giuseppe Candela ha già anticipato l’indiscrezione su Dagospia:

Alfonso Signorini per la finalissima del Grande Fratello Vip, prevista lunedì 14 marzo, dovrà schierare il miglior sorriso di circostanza. Ospiterà in studio la collega Barbara D’Urso, da cui più volte ha preso le distanze. Perché Carmelita sarà presente nel reality di Canale 5? Per il lancio della nuova edizione de “La Pupa e il Secchione Show”, prodotta da Endemol che sta spingendo per lo spazio promozionale.

La trasmissione debutterà il giorno successivo su Italia1, forse con la sola prima puntata in diretta. Nel cast dovrebbero esserci Mila Suarez, ex di Alex Belli, Flavia Vento e Aristide Malnati, amico di Signorini. Gira voce che per i mesi di marzo e aprile Pomeriggio 5 dovrebbe andare in onda direttamente da Roma.