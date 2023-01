Nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip. Nella Casa più spiata d’Italia starebbero per fare il loro ingresso sei personaggi pronti a ribaltare le dinamiche della residenza più spiata di Cinecittà.

Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip, sei ingressi: ecco di chi si tratta

A quanto pare dovrebbe entrare come ospite Matteo Diamante, così come ha svelato l’esperto di gossip Alessandro Rosica (che aggiunge altri nomi bomba).

A loro dovrebbero unirsi altri quattro volti.

Secondo Biagio D’Anelli (trovate il video in chiusura del nostro articolo), entreranno nella Casa del GF Vip durante la settimana di Sanremo ben sei nuovi concorrenti tra cui Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi.

A quanto pare, proprio l’ex di Antonella sarebbe entrato in quarantena proprio ieri sera.

In quarantena e prossimi all’ingresso anche Matteo Diamante e Martina Nasoni (ex di Daniele Dal Moro) così come aggiunge Alessandro Rosica che svela un altro nome bomba (e un particolare meccanismo di televoto): Ivana Mrazova (ex di Luca Onestini).

Niente da fare, invece, per Clarissa Selassiè:

Ricapitolando, presto dovrebbero entrare: