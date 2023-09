Questa sera, venerdì 15 settembre, attesa per i nuovi concorrenti del Grande Fratello nella seconda puntata stagionale. Alla conduzione ritroveremo Alfonso Signorini, affiancato in studio da Cesara Buonamici, nel ruolo di unica opinionista dell’edizione e dalla giovane Rebecca Staffelli, che raccoglierà i commenti del web durante la diretta. Ma cosa accadrà nel secondo appuntamento?

Concorrenti Grande Fratello, anticipazioni seconda puntata 15 settembre

Le anticipazioni del Grande Fratello annunciano la presenza di nuovi concorrenti pronti a varcare la fatidica porta rossa e ad unirsi all’attuale cast. Nella prima puntata sono stati in 15 ad accedere, ma all’appello ne mancherebbero ancora sei, tra Nip e Vip.

In questi primi giorni non sono mancati i gossip esterni alla Casa, come quello relativo alle presunte dimissioni di Giselda appena prima di entrare nel reality, e qualche piccolo scivolone, tra parolacce ed esternazioni infelici e bizzarre, da quella di Paolo Masella su Napoli alle frasi di Rosy Chin sugli uomini cinesi.

Ma chi saranno invece i nuovi concorrenti che accederanno al Grande Fratello? Tra i nomi celebri sono stati avanzati in questi giorni quelli di Fiordaliso, Justine Mattera e Ninetto Davoli. Saranno presto confermati?

Spazio poi all’esito delle prime nomination: chi guadagnerà l’immunità risultato il preferito dal pubblico tra i cinque concorrenti attualmente nel tugurio? Vittorio, Lorenzo, Giuseppe, Anita e Samira: scopriremo questa sera chi risulterà immune in vista delle nuove nomination.