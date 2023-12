Ci saranno prossimamente nuovi concorrenti del Grande Fratello? A quanto pare, a sperarci è Greta Rossetti, che dopo l’uscita dalla Casa di Mirko Brunetti e la fine definitiva della loro relazione ha voglia di voltare definitivamente pagina. La sua richiesta ha però un nome specifico e già starebbe facendo storcere il naso a più di qualche utente.

L’ex tentatrice di Temptation Island, Greta Rossetti, avrebbe già archiviato Mirko Brunetti e dopo l’ultima cocente delusione avrebbe voglia di smaltirla con un nuovo inquilino nella Casa del Grande Fratello. In attesa di scoprire se ci saranno davvero dei nuovi concorrenti, magari dopo le festività natalizie, Greta ha avanzato una richiesta specifica.

Nel dettaglio, avrebbe chiesto agli autori del reality l’ingresso di Simone Bonaccorsi nella Casa. Una richiesta fortemente disapprovata dal popolo di X, l’ex Twitter, dove in più di qualcuno ha avuto da ridire, almeno dando uno sguardo alle reazioni delle ultime ore.

Perla è uscito Mirko e ha ritrovato il dono della parola,è rinata,d’altronde ha finito di recitare il copione degli autori.Greta non sa più dove menarsi per uno straccio di ship,prima il guru,poi ci vorrebbe uno alla Bonaccorsi..Quanta verità in questi sentimenti😍#grandefratello

