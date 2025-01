Nuovi concorrenti Grande Fratello: ecco chi entra nella puntata di oggi

Chi sono i nuovi concorrenti del Grande Fratello che da oggi, lunedì 27 gennaio, varcheranno la fatidica porta rossa? Uno, ormai certo, è stato annunciato direttamente dallo spot in circolazione in questi giorni.

Nuovi concorrenti Grande Fratello: chi entra?

Nel corso della nuova puntata del Grande Fratello, dobbiamo aspettarci importanti novità, soprattutto sul fronte dei nuovi concorrenti.

Nello spot che anticipa quello che vedremo stasera, il reality annuncia un grande ritorno. Dopo Eva Grimaldi e Stefania Orlando, ci prepariamo a ritrovare nella Casa una grande protagonista del GF, ovvero Maria Teresa Ruta.

La giornalista, definita come il nuovo “imprevisto”, farà il suo ingresso nel corso della puntata di oggi, ma come anticipato dallo stesso spot televisivo, non sarà la sola.

In Casa sono tutti contro tutti ed è in arrivo un nuovo imprevisto

Maria Teresa Ruta è pronta a tornare… ma non sarà da sola! Una nuova imperdibile puntata di #GrandeFratello vi aspetta lunedì in prima serata su #Canale5 e live su Mediaset Infinity! pic.twitter.com/p2httL4hql — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 25, 2025

Un altro atteso concorrente, anche lui volto noto ai reality, sarà Artur Dainese. Classe 1990, il modello di origini ucraine lo abbiamo già notato nel corso dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Popolare anche in Spagna, dove nel 2023 era arrivato in finale a Supervivientes, versione iberica dell’Isola.

Nelle passate ore, inoltre, Amedeo Venza ha annunciato altri due ingressi che potrebbero fare molto felice Amanda Lecciso. Si tratta della nipote Jasmine Carrisi e della sorella Loredana Lecciso, rispettivamente figlia e compagna di Al Bano Carrisi.

Proprio Jasmine, di recente, non aveva disdegnato l’idea di entrare al Grande Fratello.

Lo stesso Venza ha voluto sottolineare come fosse circolata la voce di un ingresso relativo ad una ex protagonista di Temptation Island, ma interpellata dallo stesso Amedeo, la diretta interessata avrebbe smentito il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello.