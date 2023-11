Due nuovi concorrenti del Grande Fratello stanno per fare il loro ingresso nella prima serata di oggi, lunedì 20 novembre, in occasione del 21esimo appuntamento in diretta su Canale 5. Come sempre ritroveremo Alfonso Signorini alla conduzione del reality show, con Cesara Buonamici nei panni dell’opinionista in solitaria e Rebecca Staffelli, voce del popolo social.

Nuovi ingressi al Grande Fratello: due concorrenti pronti a varcare la Porta Rossa

Quella che ci attende sarà una prima serata davvero scoppiettante, con tanti momenti degni di nota, tra nuovi concorrenti del Grande Fratello, confronti e sorprese. E poi come sempre ci sarà un televoto al quale dare naturalmente attenzione. Ma soprattutto: Alex Schwazer ha deciso di abbandonare definitivamente il GF?

Secondo le anticipazioni ufficiali del reality in onda stasera 20 novembre, assisteremo a due nuovi ingressi: l’attrice Sara Ricci, ex collega sul set di Vivere di Beatrice Luzzi, e il campione di judo Marco Maddaloni.

Dopo la decisione sulla mancata partecipazioni alle Olimpiadi, Alex questa sera comunicherà la sua scelta definitiva rispetto alla sua permanenza nella Casa del Grande Fratello: deciderà di lasciare per sempre il programma?

A distanza di due mesi, dolcissima sorpresa per Massimiliano Varrese, il quale potrà finalmente riabbracciare la piccola figlia Mia di sei anni, avuta dalla ex compagna Valentina Melis.

Ed ancora: spazio al post ingresso di Perla. Come ha reagito Mirko? Finora la donna più vicina al ragazzo era stata Angelica, ma le cose sarebbero cambiate.

E poi, si tornerà a parlare di Letizia e della sua ex compagna Nicole, dopo le accuse delle passate puntate: stasera la ex invierà un nuovo messaggio alla gieffina la quale non potrà non replicare.

Infine, il verdetto del televoto in corso: tra Ciro, Giuseppe, Grecia, Letizia, Paolo e Rosy chi saranno i due concorrenti preferiti del pubblico?