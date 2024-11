Nuovi concorrenti al Grande Fratello: arrivano 4 nomi (di cui non avevamo bisogno)

Nuovi concorrenti al Grande Fratello. Dopo l’anticipazione di Davide Maggio che ha svelato il primo nome, i colleghi di TvBlog hanno diffuso altri tre nominativi, ecco chi sono.

Oltre all’ex Miss Italia Zeudi di Palma, nella Casa del Grande Fratello stanno per arrivare mamma e figlia e il fratello di un cantante famosissimo:

Siamo in grado di anticiparvi i nomi dei tre nuovi concorrenti del Grande fratello. Si parte da una vecchia conoscenza del reality prodotto con la collaborazione di Endemol Shine Italy. Ci riferiamo a Maria Monsè che ha già varcato la celebre porta rossa nell’edizione 2021, allora denominata “Vip”. Maria però stavolta non sarà sola. Siamo in grado di anticiparvi che insieme a lei entrerà nella casa più spiata d’Italia la figliola, Perla Maria. Da pochi mesi diciottenne, le cronache ci dicono che Perla Maria aveva già tentato la via della tv provando ad entrare nel cast del Collegio di Rai2, cosa però che non le riuscì. Ora è la volta buona, come direbbe Caterina Balivo. Perla Maria entrerà nel cast del Grande fratello insieme alla sua mamma Maria Monsè. Mamma e figlia saranno un unico concorrente.

E poi il fratello di un cantante famosissimo:

Entra poi nel Grande fratello lunedì anche Bernardo Cherubini. Fratello del più celebre Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, Bernardo ha intrapreso la carriera di attore, facendo parte del cast del film del 1997 “Panarea”. Poi ha lavorato come wedding planner e tour operator. Quindi è arrivata la televisione come concorrente de L’eredità, allora condotta da Flavio Insinna. Prima ancora, negli anni ottanta, il lavoro come animatore in villaggi turistici, in quel periodo l’incontro con Fiorello, proprio quando il fratello Jovanotti iniziava la sua carriera musicale.

TVBlog conferma anche lo scoop di Davide Maggio:

Confermiamo poi l’ingresso lunedì nel GF, anticipato dal blog di Davide Maggio, di Miss Italia, alias Zeudi Di Palma. Aria nuova -o quasi- da lunedì 2 dicembre nel Grande fratello che cerca di risalire la china, dopo gli inopinati ed invalidanti spostamenti di palinsesto che ha dovuto subire negli ultimi tempi.

Riusciranno a risollevare il flop di ascolti?

Chi è Maria Monsè

Maria Monsè è un personaggio televisivo, attrice e showgirl italiana. Il suo vero nome è Maria Concetta La Rosa, ed è nata a Catania il 17 febbraio 1974. Ha iniziato la sua carriera negli anni ’90 partecipando a diversi programmi televisivi e recitando in alcune fiction e film. È nota per la sua partecipazione a trasmissioni di intrattenimento, reality show come “Grande Fratello VIP”, e talk show, dove spesso si distingue per il suo carattere diretto e le sue opinioni schiette.

Maria Monsè è anche scrittrice e imprenditrice. Nel corso degli anni, ha raccontato spesso la sua vita privata e familiare in televisione, costruendosi un’immagine di donna elegante e impegnata.

Perla Maria: la figlia di Maria Monsè

Perla Maria è la figlia di Maria Monsè e del marito, Salvatore Paravia. Nata nel 2006, è cresciuta sotto i riflettori grazie alla notorietà della madre. Maria Monsè ha più volte coinvolto Perla Maria in eventi mondani e apparizioni televisive, dove si sono mostrate affiatate e complici.

Perla Maria si è fatta notare per il suo stile di vita lussuoso, che spesso viene raccontato sui social media e durante interviste, attirando l’attenzione di fan e critici. Nonostante la giovane età, ha mostrato interesse per il mondo della moda e dello spettacolo, partecipando a shooting fotografici e piccole iniziative legate al mondo dello showbiz.

Curiosità

Maria Monsè ha più volte dichiarato di essere molto protettiva nei confronti di Perla Maria, ma al tempo stesso desiderosa di farla crescere in un ambiente ricco di opportunità. La loro relazione è spesso discussa nei programmi di gossip, dove emergono dettagli su educazione, stile di vita e aspirazioni.