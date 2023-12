Puntata super ricca di contenuti, quella di oggi 23 dicembre all’insegna del Grande Fratello. Due nuovi concorrenti faranno il loro ingresso nella spiatissima Casa di Cinecittà. Spetterà ad Alfonso Signorini condurre la nuova puntata di oggi, affiancato in studio da Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e da Rebecca Staffelli in quello di voce del popolo social.

Nuovi concorrenti Grande Fratello, puntata del 23 dicembre

L’attenzione è tutta concentrata sui nuovi concorrenti del Grande Fratello pronti a varcare la porta rossa nel corso della puntata di oggi 23 dicembre: si tratta dell’imprenditore Sergio D’Ottavi e dello stilista Stefano Miele. Ma non sarà la sola sorpresa di questa puntata del sabato all’insegna del reality.

Altra grande attesa è quella legata al ritorno di Beatrice Luzzi, dopo essere temporaneamente uscita dal Grande Fratello per motivi famigliari. Un’assenza, la sua, che è stata sentita non solo fuori ma – a sorpresa – anche dentro la Casa.

Mirko Brunetti sarà di nuovo in studio; l’ex gieffino sarà pronto ad affrontare nuovi incontri che lo aiuteranno a sciogliere i nodi irrisolti della sua vita sentimentale. E poi ancora, tante sorprese natalizie per gli inquilini di Cinecittà, tra cui la famiglia Maddaloni al completo per Marco e il papà di Vittorio.

Infine, spazio al televoto: chi si salverà tra Federico, Greta e Marco?