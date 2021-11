Nuovi concorrenti del GF Vip: i vipponi sono convinti che siano già in Casa – VIDEO

Alfonso Signorini nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, ha annunciato in diretta l’arrivo di nuovi concorrenti. Per questo motivo, i vipponi si sono convinti che le “novità” siano già presenti in Casa.

I vipponi credono che i nuovi concorrenti del GF Vip siano già in Casa

E se Clarissa non vorrebbe alcun nuovo concorrente in gioco: “Speriamo che non entri nessuno”, Miriana Trevisan ha una precisa sensazione:

Ho un flash, è già qui il concorrente che entrerà ed è in cambusa!

Proprio per questo, l’ex ragazza di Non è la Rai con la complicità di Sophie Codegoni, ha appoggiato l’orecchio verso la porta della Stiva convinta che dietro di essa ci siano i loro futuri coinquilini:

Ragazzi, sappiamo che siete qua dentro! Attendiamo notizie da voi, dateci un segnale.

Per depistare le vippone curiose, nella Casa del Grande Fratello Vip è partita la musica e, proprio a questo punto, Sophie non ha più alcun dubbio:

Hanno messo la musica per paura che ci rispondessero!

L’arrivo di nuovi concorrenti è ormai cosa certa e alcuni potrebbero entrare direttamente questa sera.

Ecco la lista dei possibili dieci nuovi ingressi