Ieri Dagospia aveva annunciato anche il nome di Ferdinando Giordano tra i possibili nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. Successivamente Blogo lo aveva “smentito” ma a quanto pare aveva ragione il portale di Roberto D’Agostino.

Ed infatti Ferdinando ha ripreso in mano il suo profilo di Instagram e, tramite un “gioco di parole”, ha praticamente confermato il suo ingresso al GF Vip senza dirlo esplicitamente:

Come va? Eh sì, sono tornato in Instagram. Davvero dopo… non fu una parentesi piacevole quando mi chiusero e bloccarono il profilo. Ve lo ricordate? Ma le cose stanno cambiando così ho deciso di tornare e di rientrare e di godermela meglio questa volta. Che dite? No tornare in Instagram, quello intendevo, eh… ritornare sui social. Nuovo inizio con Instagram… Un ritorno al passato, vediamo come va! Voi ci siete? Avete il piacere di tornare?