Adriana Volpe e Sonia Bruganelli “reagiscono” alla notizia delle due nuove opinioniste del Grande Fratello Vip che debutteranno al loro fianco dal prossimo 13 settembre in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Sonia e Adriana non saranno le sole a commentare le gesta dei nuovi concorrenti protagonisti della spiatissima casa di Cinecittà. E’ quanto rivela il nuovo numero del settimanale Chi, in edicola da mercoledì 18 agosto. A raccontare la rivoluzione in atto è stato Andrea Palazzo, storico capo progetto della trasmissione:

Accanto alle nostre due opinioniste ufficiali, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, avranno un piccolo spazio anche due opinioniste molto pop, prese direttamente dal divano di casa. Due spettatrici appassionate di reality, che conoscono bene il programma e si appassionano a tutte le dinamiche possibili. Due voci decisamente “fuori dal coro” che faranno da controcanto alle versioni ufficiali nella nostra arena di discussioni e di confronti. Siamo quasi oltre i social, è la tv che fa un giro su se stessa e torna nello studio con gli occhi del pubblico da Casa.

Immediata la reazione delle due opinioniste del Grande Fratello Vip.

Più diplomatica Adriana Volpe (che non vede l’ora di cominciare) mentre Sonia Bruganelli è stata decisamente più ironica commentando scherzosamente la decisione dell’ultima ora.



Il possibile cast del GF Vip 6

Katia Ricciarelli (cantante)

Manila Nazzaro (showgirl ed ex Miss Italia)

Anna Lou Castoldi (attrice e figlia di Morgan e Asia Argento)

Manuel Bortuzzo (nuotatore)

Gianmaria Antinolfi (imprenditore ed ex di Belen e Dayane Mello)

Jessica, Lulu e Charlie (principesse etiopi)

Ainnet Stephens (modella)

Alex Belli (attore)

Andrea Casalino (modello)

Francesca Cipriani (ex Pupa)

Elena Morali (ex Pupa)

Jo Squillo (performer)

Amedeo Goria (giornalista)

Maria Monsè (opinionista)

Soleil Sorge (influencer, ex Uomini e Donne e Isola dei Famosi)

Sophie Codegoni (ex tronista di Uomini e Donne)

Carmen Russo (showgirl)

Davide Silvestri (ex attore di Vivere)

Raffaella Fico (showgirl)

Totò Schillaci (ex calciatore)

Moreno Donadoni (rapper, ex di Amici e Isola dei Famosi 2017)

Nicola Pisu (figlio di Patrizia Mirigliani)

Tommaso Eletti (Temptation Island)

Giucas Casella (paragnosta)

Jasmine Carrisi (figlia di Al Bano e Loredana Lecciso)

Gian Maria Sainato (Influencer)