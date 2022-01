Dopo le numerose critiche ricevute da parte di molti coinquilini del Grande Fratello Vip, Delia Duran si è sfogata con Manila Nazzaro scoppiando a piangere per “colpa” del suo rapporto con Alex Belli.

“Se avessi una casa avrei già lasciato Alex”, le nuove confessioni di Delia

Manila ha cercato di confortare Delia svelando di avere preso le sue difese in più d’una occasione: “Arrivata a questo punto voglio stare con le persone al di là della storia che hanno fuori”.

L’ex Miss Italia è anche convinta che nessuno dei coinquilini abbia il diritto di giudicare la vita di Delia per le sue scelte.

La Duran, inevitabilmente, ha parlato pure del suo rapporto con Alex Belli: “se avessi una casa l’avrei già lasciato”. La modella venezuelana ha raccontato pure di non provare astio per Soleil Sorge: “Ho capito la persona che è, non proverò mai odio”.

Alla conversazione si è aggiunta anche Nathaly Caldonazzo e Manila ha accusato anche Soleil convinta che pure lei abbia la sua parte di responsabilità: “Ci hanno preso in giro tutti”.

Delia, dopo aver rivelato anche la ragione principale per cui fatica a prendere le distanze da Alex, ha concluso:

Vorrei avere la forza. Io lo voglio lasciare!

Sarà davvero questa la sua decisione definitiva?