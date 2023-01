La nuova tronista di Uomini e Donne si chiama Nicole, ha 29 anni e viene da Roma dove lavora e vive. Ecco a seguire le sue parole e il video con le sue prime immagini.

“Mi piacciono gli sport faticosi, quegli acquatici e le rampicate. Adoro i motori e amo guidare. Non a caso da bambina mi chiamavano il maschiaccio di casa”, in questo modo si presenta Nicole.

La nuova tronista di Uomini e Donne aggiunge:

Sono Nicole, ho 29 anni e vengo da Roma. La mia casa è un bel casino perché sto facendo i lavori di ristrutturazione. La cosa più bella è che ho i miei genitori accanto a me, vivono qui sotto.

Mamma mi ha trasmesso l’amore per la cucina, sono una buona forchetta. Non tollero tre cose in un uomo: i bugiardi, i presuntuosi ed i maleducati.

Sono account manager di una azienda di informatica e curo la parte social marketing di un ristorante di Roma. Non mi fermo mai e questo mi piace tanto.

Il motto della mia vita è: Ciò che non può ucciderti ti rende più forte. Non ho un prototipo di uomo ma lo voglio educato e sogno l’amore eterno perché sono una romanticona.