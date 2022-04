Da alcuni giorni l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Marta Pasqualato, ha notato un flusso crescente di follower. Il motivo? In tanti avrebbero scambiato l’ex volto del programma ed oggi medico di base per la nuova tronista Veronica Rimondi per via di una presunta somiglianza.

Marta Pasqualato scambiata per la tronista Veronica Rimondi

Nelle ultime ore però, attraverso le sue Instagram Stories l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne – ai tempi di Nicolò Ferrari – ha voluto fare chiarezza una volta per tutte spiegando quello che sta accadendo (video in apertura):

Vi ringrazio per il ricambio di followers che ho avuto in questi giorni, un sacco di gente ha iniziato a seguirmi perché pensa che io sia la nuova tronista, ma non sono io anzi!

Oltre a smentire la somiglianza con Veronica, Marta ha riservato anche una stoccata alla nuova tronista: