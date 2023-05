Nuova operazione per Fedez dopo il tumore al pancreas: “Ecco perché non ve l’ho detto…” – VIDEO

Fedez è tornato sotto i ferri, così come ha svelato tramite le Instagram Stories (il video in apertura e chiusura del nostro articolo). “Non ve l’avevo detto, ma oggi toglierò i punti…”, ha confessato.

Nuova operazione per Fedez dopo il tumore la pancreas

Fedez, infatti, ha subìto un altro intervento per sistemare la cicatrice sulla pancia, dopo la rimozione del tumore al pancreas. “Oggi tolgo dei punti – ha raccontato sui social – Non ve l’avevo raccontato, ma mi sono dovuto far riaprire parte della cicatrice che avevo sulla pancia”.

Il buon Federico ha specificato:

Durante l’operazione mi si erano aperti dei punti e avevo dei buchi sulla pancia. Me la sono fatta sistemare e oggi tolgo i punti, finalmente avrò una cicatrice carina, una roba estetica.

Fedez oggi sta bene ed è tornato, proprio di recente, a parlare del tumore rassicurando gli estimatori sulla sua salute: