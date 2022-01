Il rapporto tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge, nel corso di questa esperienza al Grande Fratello Vip, ha subito numerosi alti e bassi. Dopo un nuovo avvicinamento, i due ex fidanzati hanno cercato un nuovo confronto.

Nuova lite tra Gianmaria e Soleil: “Sei tu che inizi a fare la stronz*”

Gianmaria lamenta il fatto che, spesso, Soleil tende a mostrare solo la sua parte negativa soprattutto quando si rivolge nei suoi confronti: “Devi cacciare la parte stronz*, devi per forza cacciare la cattiveria. Se tu inizi ad essere stronz*, anche io inizio ad essere antipatico”.

Al contrario, l’italo americana dice di comportarsi in quel modo solo quando sente di doversi difendere:

Non ti permetto di dire questo. Ma ti sei sentito con le cose che dici e la cattiveria che usi? Non è antipatia, è verità. Ho coerenza, molta. Quando voglio bene ad una persona non dico una cosa con cattiveria. Io mi sono allontanata da te perché ho visto alcuni atteggiamenti…

Soleil cerca di giustificare in questo modo i loro numerosi alti e bassi della loro amicizia. I due sembrano non comprendersi e in loro soccorso arriva anche Manila la quale cerca di mediare tra di loro.

L’ex Miss Italia, d’accordo con Soleil, pensa che l’imprenditore sia un po’ lunatico ed è proprio per questo che – a causa delle sue risposte poco gentili in determinate situazioni – allontana le persone e le porta a reagire in modi che lui non gradisce.

Voi da che parte state?

