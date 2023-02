Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi hanno regalato il nuovo botta e risposta al Grande Fratello Vip, in attesa – probabilmente – della nuova clip di domani sera con l’appuntamento live insieme ad Alfonso Signorini.

Nuova lite tra Antonella e Oriana al GF Vip: “Schiatta di meno, fatti curare!”

Ieri sera i vipponi del GF Vip si sono resi protagonisti di una serata giapponese con tanto di limone tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, per la gioia della ship croccante che su Twitter perde i sensi ad ogni loro approccio.

Tuttavia, le donne della casa hanno avuto l’occasione di stilare una lista per poter dare gli ordini agli uomini della Casa e Antonella ha fatto delle precisazioni in merito alle cose che avrebbe potuto fare Edoardo Donnamaria.

La Fiordelisi, dopo aver sbirciato i compiti assegnati dalle vippone, ha precisato: “Ovviamente il mio ragazzo non lo fa! Pensi che si bacia tutte?”.

Oriana ha precisato che Antonella era fuori dal gioco: “Visto che non giochi mai Sei l’unica in più adesso. Sei l’unica che litiga con tutta la casa, fatti due domande! Non mi piace il tuo ragazzo, mi sta simpatico! Gli voglio tanto bene…”.

Pronta la replica di Antonella:

Offendi tanto perché è l’unica cosa che sai fare. Non ti agitare! Ti rendi conto di quanto sei invidiosa? Mamma mia schiatta di meno per favore! Che persona… mamma mia! Ma ogni tanto pensi a quello che dici? Ma fatti curare!