Manca sempre meno alla finale del GF Vip, ma le liti nella Casa non si attenuano. Mentre si riduce il numero di Vipponi, nelle ultime ore si è assistito ad un duro scontro con protagoniste Antonella Fiordelisi e la seconda finalista, Micol Incorvaia. Secondo Edoardo Tavassi, dietro l’atteggiamento dell’influencer salernitana ci sarebbe un piano ben preciso: provocare i concorrenti per indurli all’eliminazione.

Dopo la lite con Micol Incorvaia, Antonella si è letteralmente isolata. Nonostante la vicinanza di Milena Miconi, la Fiordelisi ha replicato: “Voglio stare da sola, tanto sto sempre da sola”. Dopo le prime resistenze si è poi sfogata: “Stavo preparando le cose per Nikita e ho sentito ancora una volta il mio nome”.

A nominarla in realtà sarebbe stata proprio Milena, su sua stessa ammissione: “Ho detto che hai ragione sul fatto che quando c’è una discussione tra due persone, arrivano sempre in gruppo. Il tuo nome è venuto fuori da me”.

Nonostante questo Antonella ha aggiunto stizzita, rivolgendosi al gruppo di Vipponi che sente meno affine: “Queste persone non devono più avere il mio nome in bocca. Quando arrivo io, fanno le facce strane, dicono: ‘Stiamo lontani dalla negatività’, si alzano e se ne vanno tutti. Mi hanno attaccato ancora una volta dicendo che ho strumentalizzato la storia. Ma come si permettono. Mi stanno continuando ad attaccare. Io mi stavo avvicinando a loro. Possono prendere in giro il pubblico ma non me. Non m’interessa neanche se esco adesso. Io esco con la coscienza a posto”.