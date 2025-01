Nuova coppia al Grande Fratello: scatta il bacio passionale nella notte – VIDEO

Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli non si nascondono più. Durante la scorsa notte, i due concorrenti del Grande Fratello, reality show condotto da Alfonso Signorini, si sono lasciati andare a baci ed effusioni sotto le coperte, suscitando il clamore del pubblico e degli altri inquilini.

Alfonso D’Apice e l’interesse dichiarato per Chiara

I video della scena, condivisi da diversi utenti sui social, hanno rapidamente fatto il giro del web, consacrando Alfonso e Chiara come la nuova coppia del programma.

Non è una sorpresa completa per i fan più attenti del reality. Già nelle scorse settimane, Alfonso aveva espresso il suo interesse per Chiara, confessando però di essere frenato dalla possibilità che la ragazza fosse ancora legata sentimentalmente a Javier Martinez, con il quale ha avuto un breve flirt all’inizio della sua esperienza nella Casa.

Il napoletano, noto per la sua partecipazione alla dodicesima edizione di Temptation Island insieme all’ex compagna Federica Petagna, aveva inoltre ammesso di provare una certa attrazione anche per Mariavittoria Minghetti, impegnata però con Tommaso Franchi, idraulico di Siena.

Tra Alfonso e Chiara, ora tutto è più chiaro

Con il passare delle settimane, però, le dinamiche nella Casa si sono evolute. Alfonso ha definitivamente voltato pagina rispetto al flirt con Zeudi Di Palma e, dopo alcuni momenti di incertezza, ha iniziato a concentrarsi esclusivamente su Chiara.

Chiara, dal canto suo, sembra finalmente pronta a lasciarsi alle spalle le indecisioni legate a Javier, trovando in Alfonso una persona con cui costruire un legame più profondo.

Il pubblico si divide

Nonostante l’entusiasmo di molti fan per questa nuova coppia, c’è chi critica Alfonso per i suoi cambi di direzione sentimentale. Ciononostante, la storia tra lui e Chiara sembra destinata a diventare una delle più seguite di questa edizione.

Come evolverà la relazione tra Alfonso e Chiara? Lo scopriremo nelle prossime puntate del Grande Fratello, dove le sorprese sono sempre dietro l’angolo.