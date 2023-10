In fatto di convinzione, non si può certo dire che Massimiliano Varrese ne sia privo. Dopo aver sottolineato la sua teoria, secondo la quale Beatrice Luzzi non sarebbe più forte di lui al televoto, ammettendo di essere stata la preferita solo tra pochi altri inquilini, adesso l’attore ha maturato una nuova certezza: a suo dire l’ex Eva Bonelli di Vivere sarebbe pazzamente innamorata di lui!

Massimiliano Varrese, nuova convinzione su Beatrice Luzzi

Mentre erano tutti a tavola e Beatrice Luzzi affiancava Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese (s)parlava di lei con Fiordaliso, a pochi posti di distanza:

In puntata io stavo zitto, e lei mentre litigava con gli altri tirava fuori il nome mio. Allora te lo dico io: a lei manca io che le rispondo. Sai perché? Perché lei fondamentalmente, uno come me lo ama. E siccome sa che qua non potrà mai…

La cantante è intervenuta asserendo di averlo ironicamente detto all’amica:

Sai che io gliel’ho detto? Le ho detto che io sono sicura che alla fine di questo percorso tu ami Massimiliano e lei ha fatto una faccia…

Ma Varrese ha proseguito dritto per la sua strada, fornendo anche una bizzarra – quanto quasi certamente non veritiera – teoria:

Lei, lei… io sono il suo tipo. Non lo ammetterà mai, è per questo che mi odia. Perché lei principalmente odia l’uomo.

Fiordaliso in questo caso non si è detta particolarmente d’accordo con l’ultima affermazione di Varrese, per poi ribadire: “Guarda che Giuseppe a lei piace eh?”. Massimiliano ha però ribadito il suo punto di vista:

Sì, ma lei fondamentalmente ha un odio inconscio per la figura maschile. Non credi? Io credo proprio di si.