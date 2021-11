Una nuova concorrente ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Nelle passate ore i Vipponi, reduci dai due recenti nuovi ingressi con Patrizia Pellegrino e Maria Monsè, hanno pensato bene di organizzare uno scherzo ai danni del buon Giucas Casella.

Nuova concorrente del GF Vip: lo scherzo a Giucas Casella

Il paragnosta, nella passata puntata del reality, era stato tirato in ballo dal conduttore Alfonso Signorini che gli aveva presentato per primo la nuova concorrente, Maria Monsè. Giucas Casella, non riconoscendola, l’aveva scambiata per Adriana Volpe facendo sorridere gli spettatori.

Reduce dalla gaffe in diretta, il Vippone è stato coinvolto nel nuovo scherzo organizzato in Casa. I Vipponi hanno improvvisato un finto freeze durante il quale a fare il suo ingresso è stata una nuova concorrente, Matrioska, direttamente dalla Russia.

A calarsi nei panni della presunta nuova arrivata è stata una brava Miriana Trevisan, con tanto di parrucca, pelliccia e trolley, la quale è giunta presentandosi come una modella russa e lasciando Giucas spiazzato. Qualche concorrente non è riuscito a trattenere le risate:

Buonasera, io sono venuta dalla Russia per partecipare a questo strano programma. Io sono Matrioska, dove posso sistemarmi? Siete strani, siete tutti bloccati, non capisco… Siete un po’ strani, potete sboccare questo programma così noioso?

Successivamente, una volta sfrezzati, i Vipponi si sono presentati alla nuova arrivata sotto lo sguardo interdetto di Giucas che solo dopo qualche minuto ha compreso lo scherzo: “Sì, ci son cascato”, ha ammesso divertito.