Nuova concorrente Grande Fratello: terza ex Vippona pronta ad entrare nella Casa

Un’altra celebrità del passato si prepara a varcare la celebre porta rossa del Grande Fratello. Eva Grimaldi, nome d’arte di Milva Perinoni, torna come concorrente nell’edizione in corso. L’annuncio arriva dal blog di Davide Maggio come un fulmine a ciel sereno, con l’attrice e veterana dei reality pronta a rimettersi in gioco.

Eva Grimaldi nuova concorrente del Grande Fratello

Il debutto di Eva Grimaldi nell’attuale edizione del Grande Fratello è previsto per il 16 dicembre, in contemporanea con altre due ex partecipanti: Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta.

Questa mossa è stata svelata in anteprima da Davide Maggio e sembra rispondere alla necessità di dare nuova linfa a un’edizione che finora non ha saputo conquistare pienamente il pubblico.

Non è la prima volta che Eva Grimaldi si cimenta nel Grande Fratello. Già concorrente del Grande Fratello Vip 6 nel 2021-2022, la sua esperienza durò appena tre settimane, lasciando pochi ricordi tra gli spettatori. Con un curriculum che include partecipazioni a programmi come Ballando con le Stelle, Pechino Express e L’Isola dei Famosi, Eva è ormai una figura di riferimento nei reality italiani.

Questo nuovo ingresso potrebbe rappresentare un’occasione per riscattarsi e regalare momenti memorabili a un pubblico sempre più esigente.