Sabato sera nella Casa del Grande Fratello oltre a Greta Rossetti entrerà anche un volto molto conosciuto dal pubblico. Dopo l’uscita di scena di Mughini, la quota “over” del loft verrà ringalluzzita da un’altra cantante che farà compagna a Fiordaliso.

Candela Flash! E’ una donna, non è una santa ma sarà una concorrente: Rosanna Fratello entrerà sabato sera al ‘Grande Fratello’ (come aveva gia’ anticipato Dandolo lo scorso settembre). per sfidare ‘Ballando con le stelle’, Signorini punterà tutto sul triangolo delle corna by ‘Temptation Island’ Mirko-Perla-Greta.