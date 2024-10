Nuova concorrente Grande Fratello 2024 da Temptation Island: ecco chi entra in Casa nella puntata di lunedì

Federica Petagna, ex concorrente di Temptation Island, sarà la nuova concorrente del Grande Fratello 2024. Il suo ingresso, come anticipato da Fanpage.it, è in programma nella puntata del prossimo lunedì 28 ottobre. La sua partecipazione al reality è stata confermata dopo una serie di provini che l’hanno vista convincere gli autori e gli addetti ai lavori.

Chi è Federica Petagna, la nuova concorrente del Grande Fratello

La 20enne napoletana, ex protagonista di Temptation Island e futura concorrente del Grande Fratello, ha fatto parlare di sé durante l’edizione autunnale del reality per aver chiuso una relazione di nove anni con Alfonso D’Apice. Federica Petagna ha sorpreso tutti decidendo di lasciare il fidanzato appena due giorni dopo la fine delle riprese, dichiarando che, una volta tornata a casa, “non sentiva la sua mancanza”.

Questa scelta coraggiosa ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, rendendola una figura particolarmente interessante per il Grande Fratello. Attualmente, Federica sta frequentando Stefano Tediosi, il single conosciuto nel villaggio di Temptation Island, anche se continua a dichiararsi ufficialmente single. La sua storia potrebbe prendere una piega del tutto inaspettata una volta all’interno della Casa.

L’arrivo di Federica al Grande Fratello potrebbe non essere l’unico colpo di scena. La produzione del reality potrebbe decidere di sfruttare la dinamica del triangolo amoroso, seguendo il successo della scorsa edizione con Mirko Brunetti, Greta Rossetti e Perla Vatiero. Se anche Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi dovessero varcare la porta rossa, le tensioni e i colpi di scena sarebbero assicurati.

Per ora, tuttavia, Federica sarà l’unica protagonista del trio a fare il suo ingresso ufficiale al Grande Fratello, ma il suo arrivo potrebbe già rappresentare un’importante svolta nelle dinamiche del gioco.