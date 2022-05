E’ stato il ballerino Nunzio l’eliminato del settimo Serale di Amici 21, uscito al ballottaggio contro Albe. Dopo aver rischiato anche nella precedente puntata, quando ad avere la peggio fu LDA, questa volta in qualche modo l’allievo di Todaro se lo aspettava. Dopo la sua eliminazione, Nunzio ha rilasciato le sue prime dichiarazioni a caldo.

Non potevo chiedere di più da me stesso. Quando sono entrato è entrato un Nunzio troppo sicuro di sé, troppo spavaldo, che non piangeva mai, ed invece oggi sta uscendo un Nunzio più maturo sotto tutti i punti di vista. Sono cambiato perchè ci sono state persone che mi hanno fatto capire che in certi momenti è giusto comportarsi in certi modi, è giusto avere rispetto delle persone ed apprendere le critiche.

Sui suoi compagni di avventura ha detto:

Nunzio ha poi parlato anche di Alessandra Celentano e Raimondo Todaro:

La Celentano è stata cattiva con me, cattivissima, ma allo stesso tempo è stata quella che mi ha insegnato di più. Se ho trovato la forza è perché non volevo dargliela vinta. Mi ha messo in competizione con me stesso e per questo le sarò sempre grato. Raimondo Todaro? Gli voglio bene e se dico quello che penso è perché lo reputo un padre per me. Poi abbiamo parlato, ho capito dove ho sbagliato e da lì il nostro rapporto si è ripreso come una volta.