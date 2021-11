Salgono a nove i nomi dei concorrenti del Grande Fratello Vip

Vera Gemma al Grande Fratello Vip. L’indiscrezione trova conferma via Dagospia tramite il buon Giuseppe Candela. A breve, nella Casa più spiata d’Italia dovrebbero entrare altri otto volti famosi ai quali si aggiungerà anche la figlia del mitico Giuliano.

Come Dagonanticipato l’edizione in corso del Grande Fratello Vip sarà allungata ed entreranno nella casa più spiata d’Italia nuovi concorrenti. Chi farà il suo ingresso nel reality condotto da Alfonso Signorini?

Stando alle nostre fonti sarebbe quasi fatta per l’attrice Vera Gemma, figlia dell’amatissimo Giuliano. Non solo, possiamo confermare le presenze, già accennate da Tvblog, di Maria Monsè e Patrizia Pellegrino il cui ingresso dovrebbe avvenire lunedì 22 novembre. Sarebbe fatta anche per Nathalie Caldonazzo, già concorrente di Temptation Island Vip.