Il Grande Fratello continua a regalare colpi di scena, e stavolta al centro del ciclone mediatico c’è Lorenzo Spolverato. Durante una puntata del reality, il conduttore Alfonso Signorini ha affrontato il modello milanese, presentandogli un articolo del sito Tutto Uomini che ipotizzava un presunto flirt con un misterioso “guru della moda”.

La questione, già sollevata dall’opinionista Biagio D’Anelli, ha acceso le luci dei riflettori su un presunto retroscena legato alla vita privata di Spolverato, attirando anche il commento di altri volti noti come Jenny Urtis.

Tutto è iniziato con una dichiarazione di Biagio D’Anelli, che ha affermato di aver ricevuto informazioni da una persona anonima, rivelando:

D’Anelli ha sottolineato che anche Helena Prestes, concorrente del GF, sarebbe a conoscenza di dettagli e segreti sulla vicenda, alimentando ulteriormente le speculazioni.

Anche Jenny Urtis, noto chirurgo estetico dei vip, ha voluto dire la sua sulla questione in un’intervista a MowMag. Pur dichiarando di non conoscere Spolverato di persona, Urtis ha aggiunto:

A Milano si mormora che questo ‘guru della moda’ sia un collaboratore di Alviero Martini. È una voce insistente, ma a me Lorenzo non sembra gay né fluido. Probabilmente si tratta di una semplice amicizia ingigantita.

Nelle ultime ore, D’Anelli è tornato sull’argomento con ulteriori rivelazioni. Attraverso un post su Instagram, ha dichiarato di aver incontrato personalmente il presunto “guru della moda”, lanciando un’ulteriore frecciata a Spolverato:

D’Anelli ha anche annunciato che martedì uscirà sul settimanale Nuovo Tv un’intervista esclusiva proprio al “guru della moda”, promettendo nuovi dettagli su questa intricata vicenda e pubblicando un video:

Martedì su Nuovo Tv avrete tutta la verità.Ho intervistato in esclusiva il guru della moda per voi! Tempo al tempo. Già queste prime immagini ritraggono Lorenzo che sta andando a casa con lui.

Anche Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo e Nuovo TV, si è espresso in merito:

Se seguite il Grane Fratello avrete sentito il chiacchiericcio su un fantomatico guru della moda, un amico speciale di Lorenzo che è chiuso nella casa e vive una tormentata love story con Shaila Gatta. Noi di Nuovo Tv questo signore della moda l’abbiamo trovato!

Martedì in edicola leggerete la sua intervista in esclusiva, dove racconta qualcosa che potrà profondamente cambiare i rapporti tra Lorenzo e Shaila. Si parla di una notte, di una serata molto speciale fatta di passione ed emozioni intense. Non perdete le rivelazioni di questa persona.