“Notte insieme per due ex Vipponi”: lo scoop bollente, di chi si tratta?

Tra matrimoni e rotture c’è anche chi si sta vivendo questo inizio di stagione estiva in maniera bollentissima. Arriva dai due influencer ed esperti di gossip, Deianira Marzano e Amedeo Venza, uno scoop su due ex Vipponi che non possiamo assolutamente ignorare.

Ex Vipponi coinvolti in un nuovo scoop

E’ un scoop croccantissimo quello avanzato dai due influencer che, pur senza far nomi, hanno tirato in ballo due ex Vipponi. Il contesto descritto è quello della recente festa di Chi, l’esclusivo charity dinner, Al Chiar di luna, andato in scena a Rimini, ed al quale hanno preso parte diverse personalità:

Scoop mio e di Amedeo Venza – ha scritto Deianira Marzano nelle sue Instagram Stories – Non tutti sanno che (nessuno lo sapeva tranne le nostre spie) dopo l’ultima festa di Chi due ex Vipponi si sono visti ed hanno passato la notte insieme vicini vicini…

Tra gli ex Vipponi ad aver preso parte al summer party esclusivo realizzato al Grand Hotel di Rimini a sostegno delle aree colpite dall’alluvione in Emilia Romagna e che vedeva la presenza di oltre 200 Vip, citiamo: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Elenoire Casalegno, Alberto De Pisis, Elisabetta Gregoraci, Samantha De Grenet, e poi ancora, Ginevra Lamborghini.

Ma a chi farebbero invece riferimento i due influencer?

Un piccolo indizio sarebbe giunto successivamente, sempre attraverso una sua Story (poi cancellata ma ripresa dalle colleghe di IsaeChia.it) da parte di Deianira Marzano, la quale ha lanciato un piccolo amo, pur non confermando nulla: