Notte bollente al Grande Fratello tra Helena e Javier: il dettaglio piccante ripreso dalle telecamere

La casa del Grande Fratello è stata teatro di una notte carica di emozioni e colpi di scena. Dopo aver vinto una sfida in piscina contro Shaila Gatta, Helena Prestes ha ottenuto il privilegio di trascorrere una serata speciale nel Tugurio, scegliendo come compagno Javier Martinez. La cena romantica a base di sushi ha fatto da preludio a una notte che ha acceso la curiosità dei telespettatori.

Un risveglio con sorpresa per Helena e Javier

Al risveglio, le telecamere hanno catturato un particolare che non è sfuggito agli occhi attenti degli spettatori: accanto al letto dove Helena e Javier hanno condiviso la notte, era visibile un preservativo. Questo dettaglio ha scatenato una serie di reazioni sui social, con molti fan convinti che tra i due ci sia stato un incontro intimo durante la notte.

Durante la serata, Helena e Javier non hanno nascosto la loro crescente intesa. Dopo la cena, si sono scambiati baci e abbracci appassionati, manifestando apertamente i loro sentimenti. Javier, brindando con Helena, ha espresso il desiderio di non deluderla mai: “A cosa brindiamo? Esprimo il desiderio di non deluderti mai”, ha affermato, a cui Helena ha risposto con un semplice ma significativo “A noi”.

Ultimi momenti prima che staccassero, si vede Helena che si spoglia. Adesso…o è successo tutto o Javier ha fatto finta di avere la diarrea ed è rimasto in bagno tutta la notte. #GrandeFratello pic.twitter.com/uH7sPIYaNG — Violett926 (@violett926) February 7, 2025

AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAAHAHAHHAAHAHHA IL PRESERVATIVO APERTO pic.twitter.com/RQFsOaUCWJ — caps (@777scap) February 7, 2025

La mattina seguente, i due sono apparsi sereni e complici. Javier ha scherzato con Helena, definendola “pazza nell’animo” e una “pagliaccia”, mentre la modella brasiliana ha commentato: “Che bello che è stato ieri sera”, ricevendo l’accordo di Javier: “Sì, tantissimo”.

All’interno della casa, la nascita di questa nuova coppia ha suscitato diverse reazioni. Zeudi Di Palma, che in precedenza aveva mostrato interesse sia per Helena che per Javier, ha espresso la sua delusione, affermando: “Non riuscivo a credere a Javier perché una settimana prima diceva che non provava attrazione per lei. Ora l’ho rivalutato, credo in loro ma non credo che duri”.