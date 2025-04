Chi è il notaio di The Couple? Mariateresa Antonucci, caos nella prima puntata e ironia di Ilary Blasi

Un debutto turbolento per il nuovo reality di Canale 5: tra gaffe, blocchi e spiegazioni confuse, il ruolo del notaio scatena i commenti del web. E Ilary Blasi non risparmia l’ironia…

L’esordio di The Couple – Una vittoria per due, il nuovo reality show targato Canale 5 condotto da Ilary Blasi, non è passato inosservato. Tra sfide avvincenti e momenti esilaranti, a far discutere non sono stati solo i concorrenti, ma anche Mariateresa Antonucci, il notaio ufficiale del programma. Il suo debutto è stato segnato da momenti di incertezza e confusione, che non sono sfuggiti né al pubblico né alla conduttrice.

The Couple, il notaio Mariateresa Antonucci al centro delle polemiche

Designata per garantire la regolarità delle prove, Antonucci ha avuto il compito delicato di supervisionare il rispetto delle regole durante le sfide, ma qualcosa è andato storto fin dall’inizio.

Durante una delle prove iniziali, che ha visto protagoniste le sorelle Boccoli, i concorrenti dovevano far indovinare degli oggetti ai propri partner senza usare termini legati alla radice dell’oggetto stesso. Una sfida apparentemente semplice, ma che ha messo in seria difficoltà sia i concorrenti che lo staff.

Il compito di vigilare sulla correttezza delle risposte spettava proprio al notaio Mariateresa Antonucci. Tuttavia, la sua gestione dell’attività ha generato confusione. Il gioco è stato interrotto più volte a causa di presunte infrazioni, ma i motivi delle penalizzazioni non sono stati chiariti nell’immediato. Le spiegazioni, fornite con ritardo e in modo poco preciso, hanno finito per disorientare non solo i concorrenti ma anche la stessa Ilary Blasi.

Il culmine del caos si è raggiunto quando Antonucci ha chiesto di intervenire per chiarire, solo diversi minuti dopo la fine della prova, le ragioni delle penalità assegnate. Una dinamica che ha spiazzato il pubblico e reso ancora più ingarbugliato un regolamento già percepito come complicato.

Ilary Blasi, da sempre regina dell’ironia, non si è fatta sfuggire l’occasione per stemperare la tensione: “È un po’ confusa oggi il notaio”, ha commentato sorridendo, tra le risate del pubblico in studio. E poi ancora: “Il notaio è sul pezzo oggi”. Una battuta che è diventata virale in pochi minuti sui social, dove in molti hanno evidenziato l’incertezza dell’intervento notarile, trasformando la scena in uno dei momenti cult della serata.

Nel giro di poche ore, il nome di Mariateresa Antonucci è balzato tra i trending topic di X (ex Twitter), accompagnato da meme, gif e commenti sarcastici. “Altro che reality, qui serve un corso di aggiornamento notarile”, ha scritto un utente. Un altro ha ironizzato: “La vera prova è capire le spiegazioni del notaio”.

Il siparietto ha inevitabilmente oscurato le dinamiche tra i concorrenti, catalizzando l’attenzione del pubblico su un elemento tecnico del format che avrebbe dovuto restare neutro. Ma si sa, in televisione, anche l’imprevisto può diventare spettacolo.

Ilary: “Maria Teresa mi sente?… vabbè il notaio è un po’ confuso stasera”⚰️ #TheCouple pic.twitter.com/nEKD3kyjL1 — V (@ffolkloretss) April 7, 2025